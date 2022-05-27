«Бруклин» может обменять Кайри Ирвинга по схеме «сайн-энд-трейд»

Генеральный менеджер «Бруклина» во время пресс-конференции, посвященной завершению сезона, не стал гарантировать подписание нового контракта со звездным разыгрывающим команды .

По текущему соглашению у Ирвинга есть опция игрока на следующий сезон стоимостью 36,7 миллиона долларов. В случае активации данного пункта он может продлить контракт этим летом. Кайри неоднократно говорил, что намерен остаться в «Нетс».

Тем не менее, клубы НБА считают, что если Ирвинг откажется от опции на следующий сезон и не сможет договориться с «Нетс» о новом контракте, клуб рассмотрит возможность обмена Кайри по схеме «сайн-энд-трейд», пишет SNY.

Ранее New York Daily News сообщал, что не планирует продлевать соглашение с Ирвингом на длительный срок. Руководство клуба обеспокоено непредсказуемостью поведения и историей травм игрока.

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