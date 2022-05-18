Шон Маркс: «Нетс» еще не обсуждали с Кайри Ирвингом его контракт»

Генеральный менеджер Шон Маркс заявил, что еще не обсуждал с его контракт.

«Переговоров еще не было. Я с нетерпением жду, когда окажусь в одной комнате с Джозефом Цаем, Кайри и его командой, и мы приступим к обсуждению.

Мы узнаем, как Кайри видит свое дальнейшее будущее, что ему нужно от нас и так далее. С моей стороны было бы неправильно комментировать, что гипотетически может произойти, потому что мы не знаем. У нас еще не было таких разговоров с Кайри. Но когда поговорим, узнаем, подходит ли это обеим сторонам», – сказал Маркс.

Ирвинг может воспользоваться опцией продления контракта на сезона-2022/23 за 36,9 млн долларов или заключить с клубом новое соглашение.

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