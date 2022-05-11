Шон Маркс – о Кайри Ирвинге: «Нетс» нужны командные игроки»

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Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс прокомментировал возможное продление контракта с разыгрывающим Кайри Ирвингом.

«Ему нужно принять некоторые решения самостоятельно. Нам нужны парни, которые хотят быть частью чего-то большего, чем они сами, играть в командный баскетбол и быть доступными. Это касается Кайри и всех здесь присутствующих», – заявил Маркс.

Ирвинг пропустил большую часть домашних матчей «Бруклина» в нынешнем сезоне из-за отказа от вакцинации. Во время плей-офф-2022 он голодал, соблюдая религиозный пост. «Нетс» проиграли в первом раунде «Бостону» со счетом 0-4.

Кайри имеет опцию игрока на сезон-2022/23 (36,5 миллиона долларов). Ранее он заявил, что не планирует никуда уходить из клуба.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство

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