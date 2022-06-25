Шакил О’Нил – Кевину Дюрэнту: «Да, мы злимся, потому что Руди Гобер зарабатывает 250 миллионов»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил ответил форварду Кевину Дюрэнту, который обвинил бывших игроков в зависти из-за роста зарплат.

«Как ты думаешь, я рад тому, что зарабатывает 250 миллионов? Да, Кей Ди, ты абсолютно прав. Мы злимся, потому что при нашей игре мы не получали таких денег. Сейчас есть игроки, которые реализуют 22% бросков и зарабатывают 30 миллионов.

Деннис Скотт попадал 45-50% в карьере. Его максимальная зарплата составляла, вероятно, 7 миллионов долларов. Так что ты чертовски прав, мы злимся. Мы становимся мелочными, но знаете что? У нас есть мнение, и оно имеет значение», – заявил Шак.

Скотт выступал за вместе с О’Нилом в 1992-1996 годах. Его средние показатели в карьере составили 12,9 очка, 41,7% с игры, 39,7% из-за дуги.

За 19 сезонов в НБА Шак заработал около 292 миллионов долларов. Гобер получил от «Юты» контракт на 205 миллионов долларов в 2020 году и стал самым высокооплачиваемым центровым в истории лиги.

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