Шакил О’Нил – Кевину Дюрэнту: «Да, мы злимся, потому что Руди Гобер зарабатывает 250 миллионов»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил ответил форварду «Бруклина» Кевину Дюрэнту, который обвинил бывших игроков НБА в зависти из-за роста зарплат.
«Как ты думаешь, я рад тому, что Руди Гобер зарабатывает 250 миллионов? Да, Кей Ди, ты абсолютно прав. Мы злимся, потому что при нашей игре мы не получали таких денег. Сейчас есть игроки, которые реализуют 22% бросков и зарабатывают 30 миллионов.
Деннис Скотт попадал 45-50% в карьере. Его максимальная зарплата составляла, вероятно, 7 миллионов долларов. Так что ты чертовски прав, мы злимся. Мы становимся мелочными, но знаете что? У нас есть мнение, и оно имеет значение», – заявил Шак.
Скотт выступал за «Орландо» вместе с О’Нилом в 1992-1996 годах. Его средние показатели в карьере составили 12,9 очка, 41,7% с игры, 39,7% из-за дуги.
За 19 сезонов в НБА Шак заработал около 292 миллионов долларов. Гобер получил от «Юты» контракт на 205 миллионов долларов в 2020 году и стал самым высокооплачиваемым центровым в истории лиги.
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