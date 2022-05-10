Руди Гобер – о Шаке: «Я бы закрыл его задницу в защите»

Легенда НБА Шакил О′Нил возмутился, когда соведущий его подкаста Спайс Адамс заявил, что («Юта») не позволил бы Шаку набрать больше 12 очков.

По словам 4-кратного чемпиона лиги, Гобер мог удержать его от 12 очков только в первые 3 минуты матча.

Французский «большой» отреагировал в социальных сетях.

«Я бы закрыл его задницу в защите 🔒», – написал Гобер в комментариях.

О′Нил после подписания Гобером 5-летнего контракта на 205 миллионов долларов неоднократно критиковал и подкалывал француза.

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