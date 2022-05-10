Шакил О’Нил – о Руди Гобере: «Попробовал бы эту французскую курицу-барбекю на вкус»

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Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил ответил центровому «Юты» Руди Гоберу, который утверждает, что сдержал бы Шака в защите.

«Я бы закрыл его задницу в защите 🔒», – написал Гобер в твиттере.

«Попробовал бы эту французскую курицу-барбекю на вкус. Как я уже говорил, затолкаю его тощую задницу под кольцо, покажу локоть и поставлю сверху», – заявил О’Нил в эфире телеканала TNT.

Шак после подписания Гобером 5-летнего контракта на 205 миллионов долларов неоднократно критиковал и подкалывал француза.

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