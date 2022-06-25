Паоло Банкеро: «Хочу стать новичком года, поехать на Матч звезд, выйти в плей-офф»

Первый номер драфта-2022 рассказал о своих целях в НБА.

«Предел моих мечтаний зависит от меня самого. И у меня нет ограничений. Я ставлю перед собой много разных целей, для каждого этапа карьеры. Хочу осуществить все эти вещи – новичок года, Матч звезд, выход в плей-офф. Все, чего может достичь баскетболист на этом уровне – я хочу это сделать. И даже больше.

Но для начала я хочу побеждать. Это самое главное», – заявил Банкеро.

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