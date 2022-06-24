Паоло Банкеро подтвердил, что будет играть за сборную Италии

Выбранный под первым номером на драфте подтвердил, что намерен играть за сборную Италии.

«Я буду играть за сборную. Возможно, не этим летом, но следующим.

После каждого матча ребята из Италии присылают мне сообщения, упоминают меня в социальных сетях, просто демонстрируют свою любовь и поддержку, это здорово», – заявил 19-летний форвард.

В прошедшем сезоне NCAA Банкеро выступал за университет Дьюк, набирая 17,2 очка, 7,7 подбора и 3,1 передачи в среднем за встречу.

Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин