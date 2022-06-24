Пять игроков Дьюка выбраны на драфте-2022. Это рекорд в истории университета

На прошедшем в четверг драфте НБА-2022 было выбрано пять бывших игроков Дьюка. Таким образом был установлен новый рекорд в истории университета.

Форвард Паоло Банкеро стал первым номером драфта и будет выступать за «Орландо». Затем «Синие дьяволы» были выбраны под двумя номерами подряд – центровой Марк Уильямс (15) отправился в «Шарлотт», а форвард Эй Джей Гриффин (16) – в «Атланту».

Защитник Уэнделл Мур достался «Миннесоте» под 26-м номером в результате обмена с «Далласом» и «Хьюстоном». Во втором раунде «Нью-Йорк» выбрал защитника Тревора Килса под 42-м номером.

Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин