Джабари Смит не скрывал разочарования после падения до 3-го пика

Форвард Джабари Смит считался перед началом драфта-2022 главным кандидатом на выбор под 1-м номером.
«Орландо» решил выбрать Паоло Банкеро, а обладатель 2-го пика «Оклахома» – Чета Холмгрена.
Смит после объявления двух первых выборов во время церемонии в Нью-Йорке не скрывал разочарования.
Экс-игрок Оберна ушел под 3-м номером в «Хьюстон».
Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин
Драфт-2022 – драфт трех игроков. Что нужно знать о главных людях этой ярмарки талантов