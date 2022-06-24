Джабари Смит не скрывал разочарования после падения до 3-го пика

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Форвард Джабари Смит считался перед началом драфта-2022 главным кандидатом на выбор под 1-м номером.

«Орландо» решил выбрать Паоло Банкеро, а обладатель 2-го пика «Оклахома» – Чета Холмгрена.

Смит после объявления двух первых выборов во время церемонии в Нью-Йорке не скрывал разочарования.

Экс-игрок Оберна ушел под 3-м номером в «Хьюстон».

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