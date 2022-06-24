Джабари Смит не скрывал разочарования после падения до 3-го пика

Форвард Джабари Смит считался перед началом драфта-2022 главным кандидатом на выбор под 1-м номером.

решил выбрать , а обладатель 2-го пика «Оклахома» – .

Смит после объявления двух первых выборов во время церемонии в Нью-Йорке не скрывал разочарования.

Экс-игрок Оберна ушел под 3-м номером в .

Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин

Драфт-2022 – драфт трех игроков. Что нужно знать о главных людях этой ярмарки талантов