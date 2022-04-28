«Милан» и Кевин Пангос заключили соглашение на следующий сезон

Итальянский и разыгрывающий защитник договорились о контракте на следующий сезон, сообщает инсайдер Эмилиано Карча. Ожидается, что соглашение будет подписано на два года.

Напомним, что 23 февраля ЦСКА объявил о подписании контракта с Пангосом. Дебют канадца за армейцев был намечен на 4 марта, но игрок не присоединился к команде из-за ситуации между Россией и Украиной.

Контракты защитников «Милана» Серхио Родригеса и Малкольм Дилэйни истекают по окончании текущего сезона.

Сегодня «Милан» уступил «Анадолу Эфесу» в 4-м матче четвертьфинальной серии плей-офф (70:75, 1-3).

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн