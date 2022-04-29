«Милан» проявляет интерес к Ларкину, Милутинову и Фойгтманну

«Милан» следит за ситуацией разыгрывающего (29 лет, 180 см) и центрового ЦСКА Николы Милутинова (27 лет, 212 см).

Итальянский клуб также проявляет интерес к «большому» (29 лет, 214 см), который связан контрактом с ЦСКА, но покинул команду.

Ранее сообщалось, что и разыгрывающий договорились о контракте.

Напомним, что 23 февраля ЦСКА объявил о подписании соглашения с Пангосом. Дебют канадца за армейцев был намечен на 4 марта, но игрок не присоединился к команде из-за ситуации между Россией и Украиной.

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