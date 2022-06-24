Лука Дончич прибыл в расположение сборной Словении

Теги Даллас сборная Словении НБА фото Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич прибыл в расположение сборной Словении.

Словенская команда в эти выходные проведет товарищескую встречу с командой Италии.

Лука ранее заявил о намерении сыграть за сборную Словении в матчах квалификации чемпионата мира в конце июня и на Евробаскете-2022 в сентябре, где команде предстоит защищать чемпионское звание.

Две недели назад 23-летний Дончич возобновил тренировки после короткой паузы с момента вылета из плей-офф НБА в финале Западной конференции.

Мешают ли щечки Пончичу? В 23 года лидер «Далласа» – самый опасный игрок плей-офф НБА-2022

Твиттер FIBA Basketball World Cup

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные