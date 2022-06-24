Звездный разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич прибыл в расположение сборной Словении.
Словенская команда в эти выходные проведет товарищескую встречу с командой Италии.
Лука ранее заявил о намерении сыграть за сборную Словении в матчах квалификации чемпионата мира в конце июня и на Евробаскете-2022 в сентябре, где команде предстоит защищать чемпионское звание.
Две недели назад 23-летний Дончич возобновил тренировки после короткой паузы с момента вылета из плей-офф НБА в финале Западной конференции.
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