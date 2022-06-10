Лука Дончич возобновил тренировки

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Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич возобновил тренировки с целью поддержания физической готовности.

Дончич вернулся в зал спустя две недели после завершения сезона для «Мэверикс», которые дошли до финала Западной конференции НБА. 

Лука ранее заявил о намерении сыграть за сборную Словении в матчах квалификации чемпионата мира в конце июня и на Евробаскете-2022 в сентябре, где команде предстоит защищать чемпионское звание.

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