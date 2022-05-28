Чет Холмгрен – Луке Дончичу: «Увидимся в следующем сезоне»

Кандидат на выбор под первым номером драфта-2022 пообщался с лидером «Мэверикс» после пятого матча финала Западной конференции.

Холмгрен пообещал, что устроит словенцу проблемы на площадке.

«Увидимся в следующем сезоне», – произнес Холмгрен.

213-сантиметровый бигмен может стать первым с 1977 года белым американцем, который будет выбран под 1-м номером драфта НБА.

Сезон-21/22 20-летний баскетболист провел за Гонзагу. Отвечая на вопрос о лучшем игроке НБА, Холмгрен сказал: «Через два месяца им стану я».

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