Чет Холмгрен – Луке Дончичу: «Увидимся в следующем сезоне»

Кандидат на выбор под первым номером драфта-2022 Чет Холмгрен пообщался с лидером «Мэверикс» Лукой Дончичем после пятого матча финала Западной конференции.
Холмгрен пообещал, что устроит словенцу проблемы на площадке.
«Увидимся в следующем сезоне», – произнес Холмгрен.
213-сантиметровый бигмен может стать первым с 1977 года белым американцем, который будет выбран под 1-м номером драфта НБА.
Сезон-21/22 20-летний баскетболист провел за Гонзагу. Отвечая на вопрос о лучшем игроке НБА, Холмгрен сказал: «Через два месяца им стану я».
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