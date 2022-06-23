Кевин Дюрэнт следит за ситуацией в «Нетс» и рассматривает варианты

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Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт следит за ситуацией в клубе и рассматривает варианты дальнейшей карьеры, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Теперь это открывает Кайри Ирвингу путь к поиску новой команды путем использования опции продления контракта и обмена», – пишет Чарания.

Сообщалось, что Дюрэнт может покинуть «Нетс», если его одноклубник Кайри Ирвинг не продлит контракт в нынешнее межсезонье. По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, некоторые команды склоняют Ирвинга к уходу из «Бруклина», полагая, что это даст им шанс приобрести Дюрэнта путем обмена.

Контракт Дюрэнта с «Нетс» рассчитан еще на четыре года с зарплатой 44,1 млн, 47,6 млн, 51,2 млн и 54,7 млн долларов соответственно.

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