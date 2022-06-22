Кевин Дюрэнт может покинуть «Нетс» вслед за Кайри Ирвиингом

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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт может покинуть команду, если разыгрывающий Кайри Ирвинг не продлит контракт с «Нетс» в нынешнее межсезонье.

Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, некоторые команды склоняют Ирвинга к уходу из «Бруклина», полагая, что это даст им шанс приобрести Дюрэнта путем обмена.

Кроме того, в нынешнее межсезонье Дюрэнт не общается со свободными агентами, которые могли бы усилить «Нетс», как это было в прошлые годы. Это может означать желание баскетболиста покинуть клуб.

Отмечается однако, что новый контракт Кевина с клубом, рассчитанный до 2026 года, делает практически невозможным контроль игрока над ситуацией.

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