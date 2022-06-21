Кайри Ирвинг отреагировал на слухи о возможном уходе мемом из «Прослушки»

В понедельник инсайдеры сообщили о том, что разыгрывающий «Нетс» рассматривает возможность выхода на рынок свободных агентов.

Ирвинг отреагировал на слухи в твиттере, выложив загадочный мем из сериала «Прослушка».

До 29 июня Ирвинг должен определиться по поводу опции продления контракта на сезон-2022/23 с зарплатой в 36,9 млн долларов. Защитник хочет отказаться от опции и подписать новое долгосрочное соглашение.

В прошедшем сезоне Ирвинг провел всего 29 матчей из-за отказа от вакцинации. Показатели игрока составили 27,4 очка, 5,8 передачи, 4,3 подбора и 1,4 перехвата в среднем за встречу.

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