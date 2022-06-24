Александр Церковный: «Захаров – универсальный игрок. Он много раз выручал «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о пользе, которую приносит команде защитник Денис Захаров.
Питерцы продлили контракт с россиянином до 2024 года.
«Денис – универсальный игрок, который в ключевой момент не раз становился своеобразным Х-фактором для «Зенита». Он выручал нас оба сезона, когда возникали проблемы с разыгрывающими, он мог набирать очки в важных матчах, когда у всей команды просто не пошел бросок. Да и победная концовка решающей игры финальной серии не обошлась без Захарова и его попадания в ключевой момент», – сказал Церковный.