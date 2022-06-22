Александр Церковный: «Возвращение Сергея Карасева в «Зенит» пошло на пользу всем»

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с форвардом .

«Возвращение Сергея в «Зенит» год назад пошло на пользу и клубу, и игроку. Поэтому продление контракта абсолютно логично. Сергей на очень высоком уровне сыграл концовку сезона, но я уверен, что это далеко не весь его потенциал», – заявил Церковный.

Карасев выступал за санкт-петербургскую команду с 2016 по 2019 год, после чего провел два года в «Химках», набирая в среднем менее 7 очков в каждом из сезонов.

Прошлым летом баскетболист вернулся в «Зенит» и помог клубу впервые в истории стать чемпионом лиги ВТБ.

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