Александр Церковный: «Пападопулос вносит огромный вклад в формирование и построение команды. Результат виден всем»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Александр Церковный Манос Пападопулос Баскетбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался на тему продолжения сотрудничества со спортивным директором Маносом Пападопулосом.

Стороны заключили соглашение до 2024 года.

«Вклад, который Манос вносит в формирование и построение команды невозможно переоценить, а результат виден всем.

Его человеческие качества таковы, что я могу откровенно сказать, что буду просто счастлив продолжить с ним работать», – заявил Церковный.

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