Александр Церковный: «Пападопулос вносит огромный вклад в формирование и построение команды. Результат виден всем»

Генеральный директор «Зенита» высказался на тему продолжения сотрудничества со спортивным директором Маносом Пападопулосом.

Стороны заключили соглашение до 2024 года.

«Вклад, который Манос вносит в формирование и построение команды невозможно переоценить, а результат виден всем.

Его человеческие качества таковы, что я могу откровенно сказать, что буду просто счастлив продолжить с ним работать», – заявил Церковный.

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