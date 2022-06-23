Александр Церковный: «Роль Зубкова в раздевалке сложно переоценить»

Генеральный директор прокомментировал продление контракта с капитаном команды .

«Андрей на протяжении всего времени в «Зените» всегда был не только одной из ключевых фигур в передней линии, но и игроком, который своими действиями на площадке и самоотдачей не раз приносил победы в самых важных играх.

Его роль в раздевалке сложно переоценить, именно с ним в качестве капитана команды мы стали чемпионами в волевой серии финала, и сейчас крайне необходимо сохранить победный дух при формировании и построении новой команды», – заявил Церковный.

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