«Зенит» продлил контракт с Денисом Захаровым до 2024 года

Защитник Денис Захаров (29 лет, 199 см) продлил контракт с «Зенитом» на 2 года.

Воспитанник белгородского баскетбола будет защищать цвета в третьем сезоне подряд.

Денис принял участие в 25 матчах лиги ВТБ в прошедшем розыгрыше, а всего за два года в Санкт-Петербурге защитник 79 раз выходил на площадку в официальных матчах.

Средние показатели в Лиге ВТБ в сезоне-2021/22: 3,3 очка (58,3% двухочковых, 22,2% трехочковых, 77,7% штрафных), 0,8 подбора, 1,1 передачи за 12 минут на площадке.

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