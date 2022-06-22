Джордан Мики, Джордан Лойд и Билли Бэрон покинули «Зенит»

«Зенит» объявил об уходе трех ключевых иностранных игроков на официальном сайте клуба.
Форвард Джордан Мики, который был признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ-2022, получил предложение от мадридского «Реала».
Атакующий защитник Джордан Лойд договорился о двухлетнем контракте с «Монако», а снайпер Билли Бэрон близок к переходу в «Милан».
«Зенит» не сыграет в сезоне-2022/23 Евролиги. «Реал», «Монако» и «Милан» имеют соответствующие лицензии на выступление в турнире.
У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля