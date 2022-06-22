Джордан Мики, Джордан Лойд и Билли Бэрон покинули «Зенит»

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«Зенит» объявил об уходе трех ключевых иностранных игроков на официальном сайте клуба.

Форвард Джордан Мики, который был признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ-2022, получил предложение от мадридского «Реала».

Атакующий защитник Джордан Лойд договорился о двухлетнем контракте с «Монако», а снайпер Билли Бэрон близок к переходу в «Милан».

«Зенит» не сыграет в сезоне-2022/23 Евролиги«Реал», «Монако» и «Милан» имеют соответствующие лицензии на выступление в турнире.

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