Джордан Лойд подпишет с «Монако» контракт по схеме 1+1 (Metaratings.ru)

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Атакующий защитник Джордан Лойд (28 лет, 193 см) продолжит карьеру в «Монако».

Как сообщает Metaratings.ru, экс-игрок «Зенита» договорился с монегасками о контракте по схеме 1+1. 

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Американец покидает Россию после победы в Единой лиге ВТБ. В 25 матчах чемпионата Лойд набирал 12,4 очка, 5,2 передачи, 4,2 подбора и 1,3 перехвата в среднем за встречу.

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