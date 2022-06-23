«Зенит» сохранит Виталия Фридзона на сезон-2022/23 («Свободный агент»)

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Защитник Виталий Фридзон (36 лет, 194 см) продолжит выступать в «Зените» в сезоне-2022/23.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

В июне 2021 года «Зенит» расстался с Фридзоном, после чего ветеран оставался без команды. Стороны заключили новое соглашение в начале марта.

Экс-капитан сборной России после возобновления карьеры принял участие в 16 матчах Единой лиги ВТБ, набирая 3,6 очка, 1,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

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