«Зенит» продлил контракт с Андреем Зубковым

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Форвард Андрей Зубков (30 лет, 206 см) подписал с «Зенитом» новое 2-летнее соглашение.

Предстоящий сезон станет для Зубкова четвертым подряд в составе «Зенита».

Средние показатели капитана «Зенита» в Единой лиге ВТБ в сезоне-2021/22: 4,4 очка за игру (60% двухочковых, 26,3% трехочковых, 60% штрафных), 2,9 подбора и 0,7 передачи за 19 игровых минут.

Всего Андрей принял участи в 141 официальном матче в составе «Зенита» в Единой лиге ВТБ и в Евролиге.

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