Эдриан Воджнаровски: «Ради перехода в «Лейкерс» Кайри придется отказаться от 30 миллионов долларов»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски описал ситуацию, в которой может оказаться разыгрывающий «Нетс» .

По слухам Ирвинг не может договориться о продлении контракта с «Бруклином» и рассматривает вариант с уходом из команды.

«Если «Нетс» не заинтересованы в вариантах с сайн-энд-трейдом по Кайри, то у него остается так и много опций. Команды с пространством в платежной ведомости вряд ли станут подписывать его.

«Лейкерс» сейчас представляются наиболее серьезным вариантом для Кайри, но ради этого ему придется отказаться от 30 миллионов долларов, которые достались бы ему в в случае активации опции. В Ирвинг может рассчитывать на исключение на сумму 6 миллионов. При этом мы знаем, что он способен на нестандартные решения. Отказ от вакцинации и пропуск матчей в прошлом сезоне стоил ему потери больших денег.

Решение Кайри скажется и на планах Кевина Дюрэнта. Скоро мы узнаем ответы», – заявил Воджнаровски в эфире.

До 29 июня Ирвинг должен определиться по поводу опции продления контракта на сезон-2022/23 с зарплатой в 36,9 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Кайри провел всего 29 матчей из-за отказа от вакцинации. Показатели игрока составили 27,4 очка, 5,8 передачи, 4,3 подбора и 1,4 перехвата в среднем за встречу.

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