Американская баскетболистка , арестованная в Москве за контрабанду наркотиков, не смогла дозвониться жене по вине американского посольства в России.

По словам Шерелл Грайнер, их не соединили, поскольку у нужного телефона в посольстве не оказалось сотрудника.

В субботу, в день четвертой годовщины пары, баскетболистка впервые после получения одобрения российского правительства должна была позвонить супруге. Звонок был запланирован за две недели. В понедельник Шерелл узнала от адвокатов, что Бриттни пыталась дозвониться 11 раз в течение нескольких часов, но по номеру, который ей дали в посольстве США в Москве, никто не ответил.

Позже в Государственном департаменте США заявили, что «глубоко сожалеют о том, что Бриттни Грайнер не смогла поговорить со своей женой из-за логистической ошибки». Департамент подтвердил, что у него нет более приоритетных задач, чем безопасность американцев за границей, и что он поддерживает регулярные контакты с семьями заложников и неправомерно задержанных.

Центровая УГМК Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

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