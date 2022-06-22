«Филадельфия» готова предложить Пи Джей Такеру трехлетний контракт на 30 млн долларов

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«Филадельфия» намерена побороться за форварда Пи Джей Такера (37 лет, 196 см), который отклонил опцию игрока на сезон-2022/23 (7,4 миллиона долларов) в контракте с «Майами» и станет неограниченно свободным агентом.

Согласно нескольким источникам, «Сиксерс» готовы предложить Такеру трехлетний контракт на 30 миллионов долларов. Клуб и игрок проявляют взаимный интерес.

Такер также входит в сферу интересов «Бруклина» и «Чикаго».

В прошедшем сезоне Пи Джей провел 71 матч за «Майами» и набирал в среднем 7,6 очка и 5,5 подбора при 41% из-за дуги. Он помог «Хит» дойти до финала Восточной конференции, в котором они уступили «Бостону» в семи матчах.

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