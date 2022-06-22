Руководитель клуба НБА: «Пи Джей Такер получит контракт даже в 40 лет, «Чикаго» должны побороться за него»

Руководитель одного из клубов Восточной конференции считает, что стоит побороться за форварда в нынешнее межсезонье.

Пи Джей отклонил опцию игрока на сезон-2022/23 (7,4 миллиона долларов) в контракте с «Хит». Ветеран также входит в сферу интересов , «Филадельфии» и «Атланты».

«Он отлично подойдет этой команде. Крутой парень, который подает пример своим отношением к игре. Он может выходить в старте на позиции мощного форварда и снять давление с Патрика Уильямса. Он может сыграть центрового в маленькой пятерке. Плюс его стабильный бросок из угла. Им нужно именно это. Ему 37, но на него будет спрос даже в 40-летнем возрасте. У «Чикаго» есть исключение среднего уровня, так что они могут быть поучаствовать в гонке», – заявил анонимный руководитель.

В прошедшем сезоне Пи Джей провел 71 матч за и набирал в среднем 7,6 очка и 5,5 подбора при 41% из-за дуги. Он помог «Хит» дойти до финала Восточной конференции.

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