«Бруклин» хочет подписать Пи Джея Такера из-за его дружбы с Кевином Дюрэнтом

считается серьезным претендентом на подписание контракта с форвардом , пишет New York Daily News.

Отмечается, что Пи Джей является близким другом лидера «Нетс» Кевина Дюрэнта. Кроме того, в клубе высоко оценивают ветерана за его стремление к победе и баскетбольные навыки.

Такер отклонил опцию игрока на сезон-2022/23 (7,4 миллиона долларов) в контракте с «Хит». 37-летний баскетболист входит в сферу интересов «Филадельфии», и «Атланты».

«Бруклин» может предложить Такеру контракт в рамках исключения среднего уровня (MLE) с максимальной суммой около 20 миллионов долларов за три года.

В прошедшем сезоне Пи Джей провел 71 матч за и набирал в среднем 7,6 очка и 5,5 подбора при 41% из-за дуги. Он помог «Хит» дойти до финала Восточной конференции, в котором они уступили «Бостону» в семи матчах.

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