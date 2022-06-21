«Чикаго» и «Бруклин» поборются за Пи Джея Такера

Форвард «Майами» входит в сферу интересов нескольких команд .

Как сообщил журналист Мэтт Мур в подкасте Locked On NBA, за 37-летнего баскетболиста намерены побороться и .

Такер отклонил опцию игрока на сезон-2022/23 (7,4 миллиона долларов) в контракте с «Хит». Ожидается однако, что стороны планируют продолжить сотрудничество.

В прошедшем сезоне Пи Джей провел 71 матч за и набирал в среднем 7,6 очка и 5,5 подбора при 41% из-за дуги. Он помог «Хит» дойти до финала Восточной конференции, в котором они уступили «Бостону» в семи матчах.

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