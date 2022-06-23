Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс может вернуться в «Кливленд», если не продлит контракт с «Лейкерс»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, отказ от продления контракта с может означать возвращение звездного форварда в «Кливленд».

«Никто об этом не говорит, но, очевидно, что это важное событие, которое может повлиять на следующий сезон. Если Леброн Джеймс не продлит контракт, то он отыграет этот сезон с «Лейкерс», пытаясь использовать его наилучшим образом, и начинаем считать свободное место в платежке , – сказал Уиндхорст.

Действующий контракт Джеймса рассчитан до конца сезона-2022/23, за который он заработает 47 млн долларов.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?