Леброн Джеймс стал партнером новой компании Наоми Осаки

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Агентство звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса стало партнером новой компании Hana Kuma, которую основала известная теннисистка Наоми Осаки.

Hana Kuma в переводе с японского означает «цветочный медведь». Компания будет заниматься производством телесериалов, документальных фильмов, аниме и авторских развлекательных программ со встроенной рекламой.

Маркетинговое агентство SpringHill было основано в 2020 году при участии Джеймса, а также его друга и делового партнера Маверика Картера. SpringHill выступит в качестве финансового, операционного и продюсерского партнера для Hana Kuma.

«Мы не зря называем себя развивающей компанией. Именно этим мы и занимаемся. Невероятная женщина, которая собирается воплотить в жизнь свои проекты. Очень горжусь тем, что могу называть ее своим партнером», – прокомментировал сделку Леброн.

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