Леброн Джеймс стал партнером новой компании Наоми Осаки

Агентство звездного форварда стало партнером новой компании Hana Kuma, которую основала известная теннисистка .

Hana Kuma в переводе с японского означает «цветочный медведь». Компания будет заниматься производством телесериалов, документальных фильмов, аниме и авторских развлекательных программ со встроенной рекламой.

Маркетинговое агентство SpringHill было основано в 2020 году при участии Джеймса, а также его друга и делового партнера Маверика Картера. SpringHill выступит в качестве финансового, операционного и продюсерского партнера для Hana Kuma.

«Мы не зря называем себя развивающей компанией. Именно этим мы и занимаемся. Невероятная женщина, которая собирается воплотить в жизнь свои проекты. Очень горжусь тем, что могу называть ее своим партнером», – прокомментировал сделку Леброн.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?