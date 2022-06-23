Марк Стейн: «Кайри контактировал с Леброном, чтобы обсудить воссоединение в «Лейкерс»

По информации авторитетного инсайдера НБА Марк Стейна, разыгрывающий «Нетс» недавно связывался с лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

Бывшие одноклубники по «Кливленду» обсуждали возможное воссоединение в калифорнийской команде.

«Ходят заслуживающие доверия слухи о том, что Ирвинг недавно действительно контактировал с Леброном, своим бывшим товарищем по «Кливленду», чтобы, предположительно, обсудить потенциальное воссоединение в Голливуде», – рассказал Стейн.

Как сообщил Эдриан Воджнаровски из ESPN, ради перехода в Кайри придется отказаться от 30 миллионов долларов.

До 29 июня Ирвинг должен определиться по поводу опции продления контракта на сезон-2022/23 с зарплатой в 36,9 миллиона долларов.

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