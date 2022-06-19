Александар Джикич возглавил «Хапоэль Иерусалим»

Александр Джикич назначен новым главным тренером израильского . Контракт с 51-летним сербским специалистом подписан на два года.

В прошедшем сезоне Джикич руководил и привел команду к победе в чемпионате Черногории. В сезоне-2017/18 «Будучность» под руководством Джикича выиграла Адриатическую лигу.

Джикич также имеет опыт тренерской работы в «Олимпии», КРКА и «Партизане».

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