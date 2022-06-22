Эррик Макколлум перейдет в «Каршияку»

Атакующий защитник (34 года, 188 см) перейдет из «Локомотива-Кубань» в турецкую «Каршияку».

Как сообщает BasketNews, игрок в ближайшее время заключит двухлетний контракта с турецким клубом.

В прошедшем сезоне лиги ВТБ Макколлум провел 28 матчей, набирая в среднем 18,4 очка, 4,5 передачи, 2,3 подбора и 1,1 перехвата.

не сыграет в европейских турнирах в предстоящем сезоне. выступает в чемпионов.

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