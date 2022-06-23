Федерация баскетбола Украины попросила предоставить «Будивельнику» место в групповом раунде Лиги чемпионов

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский обратился к генеральному директору Лиги чемпионов Патрику Комниносу с просьбой предоставить киевскому «Будивельнику» место в групповом раунде турнира в сезоне-2022/23 без участия в отборочном турнире.

«В Украине не будет возможности для проведения полноценного чемпионата в этом сезоне. К счастью, есть клубы, которые готовы играть, и важность их присутствия в международных соревнованиях неоценима. Украинский баскетбол должен жить.

На сегодня один из флагманов Украины столичный «Будивельник» имеет возможность и готов принять участие в главном турнире Европы — чемпионов. Руководство подбирает зал в Европе и готово формировать состав для участия в Лиге чемпионов на соответствующем уровне», – говорится в обращении.

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