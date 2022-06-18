Эмиль Райкович отказал «Сарагосе» ради перехода в ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович мог возглавить испанскую «Сарагосу» до перехода в московскую команду, пишет «Свободный агент».

Ранее агент Райковича Станислав Рыжов заявил, что тренер отказался от двух предложений из западноевропейских клубов.

«Это были клубы уровня Еврокубка и Лиги чемпионов. Более того, он отказался от двух предложений, не понимая, назначат ли его в ЦСКА. Это чистая правда. И до сегодняшнего дня одна из команд была готова ждать его», – сказал Рыжов.

ЦСКА не будет участвовать в предстоящем сезоне .

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