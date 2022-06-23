Стив Клиффорд может снова возглавить «Шарлотт»

Стив Клиффорд, ранее уже тренировавший с 2013 по 2018 год, является кандидатом на пост главного тренера «Хорнетс», сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Ходят серьезные слухи о том, что Стив Клиффорд, который уже тренировал «Шарлотт» в течение пяти лет и дважды выводил команду Майкла Джордана в плей-офф, может вернуться в «Куин Сити», – сказал Стейн.

Минувший сезон 60-летний специалист провел в качестве консультанта в «Бруклине». С 2018 по 2021 год Клиффорд руководил «Орландо».

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка