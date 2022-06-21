Майкл Джордан обсудит с Майком Д’Антони назначение главным тренером «Шарлотт»

Владелец Майкл Джордан встретится с кандидатом на должность главного тренера команды ’Антони, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровский.

Д’Антони являлся одним из двух главных претендентов на данную позицию. Другой финалист Кенни Эткинсон ранее отклонил предложение возглавить «Хорнетс» и принял решение остаться в «Голден Стэйт».

В сезоне-2021/22 Д’Антони занимал должность тренера-консультанта в .

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы