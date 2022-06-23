Агент Станислав Рыжов: «Переговоры Райковича с ЦСКА заняли пятнадцать минут»

, агент нового главного тренера ЦСКА Эмила Райковича, в интервью «Матч ТВ» поделился подробностями переговоров своего клиента с московским клубом.

— Когда вы стали предлагать ЦСКА услуги Райковича? До или после ухода многолетнего тренера армейцев Димитриса Итудиса?

— После, конечно. Пока идут финалы, я никак не могу касаться этого вопроса. Это было бы неэтично. Но как только закончилась финальная серия, и было объявлено, что Итудис уходит, я тогда сразу стал предлагать.

— А дальше что было?

— После того, как клуб определился с кандидатурой, переговоры у нас заняли минут пятнадцать. Из моих клиентов-тренеров, кроме Райковича, больше никто не попал в список специалистов, которых ЦСКА серьезно рассматривал.

— Сколько у вас еще клиентов среди тренеров?

— На данный момент — пять. Но фамилии называть не просите, потому что они просто обидятся.

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