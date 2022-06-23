Артем Комолов пополнил состав ЦСКА

Защитник Артем Комолов (29 лет, 193 см) перешел в ЦСКА.

Контракт рассчитан на 2 года.

Комолов – выпускник «Тринты» и воспитанник молодежного проекта армейского клуба, почти пять лет – с 2009 по 2014 годы – он выступал за «младшие» команды красно-синих.

С 2014-го по 2017-й Артем, обладая действующим контрактом с ЦСКА, играл на правах аренды за «Автодор», «Зенит», «Урал» и «Сахалин», затем провел четыре сезона в «Нижнем Новгороде», а минувший – в УНИКСе (6,4 очка, 46,8% трехочковых в 24 матчах Лиги ВТБ).

«Очень рад вернуться домой и представлять такой клуб как ЦСКА! Для меня это большой шаг в карьере, и я благодарен руководству клуба и тренеру за такую возможность.

Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы оправдать их доверие!» – сказал Комолов.

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