НБА проводит голосование за лучших европейских игроков в истории лиги

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Начиная с понедельника, 28 марта, болельщики смогут принять участие в голосовании за первую и вторую символические сборные лучших европейских игроков в истории НБА.

Проголосовать можно на сайте NBA.com/Eurovote.

Список номинантов был составлен европейскими СМИ, инфлюенсерами и знаменитостями. Голосование продлится до 6 апреля. Результаты будут обнародованы 8 апреля.

Номинанты:

Яннис Адетокумбо (Греция), Борис Диао, Руди Гобер, Тони Паркер (все – Франция), Владе Дивац, Никола Йокич, Предраг Стоякович (все – Сербия), Лука Дончич, Горан Драгич (оба – Словения), Марк Газоль, Пау Газоль (оба – Испания), Тони Кукоч, Дражен Петрович, Дино Раджа (все – Хорватия), Шарунас Марчюленис, Арвидас Сабонис (оба – Литва), Дирк Новицки, Детлеф Шремпф (оба – Германия), Мехмет Окур, Хидо Тюркоглу (оба – Турция).

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