Эррик Макколлум стал игроком «Каршияки»

Атакующий защитник (34 года, 188 см) официально перешел из «Локомотива-Кубань» в турецкую «Каршияку».

Американец заключил с турецким клубом контракт на сезон-2022/23.

В прошедшем сезоне лиги ВТБ Макколлум провел 28 матчей, набирая в среднем 18,4 очка, 4,5 передачи, 2,3 подбора и 1,1 перехвата.

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