«Фенербахче» объявил о подписании Джонатана Мотли

Теги переходы Локомотив-Кубань Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко чемпионат Турции Единая лига ВТБ Джонатан Мотли Баскетбол

Центровой Джонатан Мотли (27 лет, 208 см) стал игроком турецкого «Фенербахче».

Контракт рассчитан на 2 года.

Джонатан провел сезон-21/22 в «Локомотиве-Кубань». Американец присоединился к «Локо» в августе 2021 года и провел в составе команды 34 матча во всех турнирах.

В Единой лиге ВТБ американец вышел в 25 встречах, в которых набирал 19,1 очка, 7,2 подбора, 2,6 передачи, 1,4 перехвата и 1,1 блок-шота.

В Еврокубке на счету Джонатана 9 матчей, в которых он набирал 21,2 очка в среднем за игру, а также собирал 7,0 подбора, делал 1,3 передачи, 0,9 перехвата и 1,1 блок-шота.

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