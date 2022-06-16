«Анадолу Эфес» согласовал условия контракта с Аматом Мбайе

и тяжелый форвард Амат Мбайе (32 года, 206 см) договорились о контракте по схеме «1+1», сообщает турецкий журналист Угур Озан Сулак.

Француз выступал за «Каршияку с 2019 года. В 26 матчах нынешнего сезона чемпионата Турции Мбайе набирал в среднем 15,1 очка, 4,5 подбора и 1,9 передачи.

Мбайе может заменить в составе двукратных чемпионов французского форварда Адриена Мормана, который, как ожидается, покинет «Эфес».

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел