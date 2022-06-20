Колин Каухерд: «Дистанция между Леброном и Карри – Гранд-Каньон»

Телеведущий Колин Каухерд считает, что 4-й чемпионский титул и звание MVP финальной серии не позволяют из «Уорриорз» претендовать на сравнение с суперзвездой .

«Вы хотите, чтобы и Лука находились в одном и том же клубе с Леброном? Для Леброна необходимо подготовить ВИП-комнату вверх по лестнице, только для него. Дистанция между Стефом и Тейтумом – Гранд-Каньон, равно как и дистанция между Леброном и Карри – Гранд-Каньон. Нельзя вот так сравнивать игроков только из-за того, что они провели два очень хороших сезона и ездили на Матч звезд.

Есть много фильмов со своими звездами, но есть только один Том Круз», – заявил Каухерд.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?