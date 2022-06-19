Грант Хилл: «Джордан – величайший игрок в истории, но ему не приходилось терпеть такую критику, которой подвергался Леброн»

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Бывшая звезда НБА Грант Хилл заявил, что Майкл Джордан является величайшим игроком в истории лиги, однако Леброн Джеймс заслуживает большего уважения.

«По моему мнению, Джордан – величайший игрок всех времен, но мне не нравится этот разговор, потому что, чтобы это обосновать, нам приходится принижать другого игрока.

Леброн невероятен. Он испытывал давление с самого раннего возраста, он должен был оправдывать ожидания. Я думаю, что Джордану не приходилось терпеть такую критику, которой подвергался Леброн.

Я не думаю, что мы, старики, которые любят Джордана, в полной мере ценим то, чего добился Леброн в той среде, в которой он находится, и то, что он сделал вне площадки. Он вывел это на совершенно новый уровень — расширил возможности своих друзей, создал несколько платформ.

Я восхищаюсь Леброном как игроком и просто лицом лиги на протяжении многих лет. Но ни один игрок не подвергался такой критике, сарказму и оскорблениям, как Леброн Джеймс», – сказал Хилл в подкасте Джей Джей Редика.

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